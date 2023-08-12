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Власти проконтролируют цены на дополнительные запасы топлива поступившие в Крым

13:20 12.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дополнительные запасы горюче-смазочных материалов поступили в Крым, в случае завышения цен на заправках владельцы будут наказываться. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председателя Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

Ранее власти Крыма сообщали, что в социальных сетях поступает информация о продаже бензина отдельных марок по талонам. Гоцанюк пообещал увеличить в Крым поставки горюче-смазочных материалов, дизеля, бензина Аи-92 и Аи-95.

«Сегодня ночью горюче-смазочные материалы поступили на полуостров Крым. До 17 часов сегодня они появятся на всех автозаправочных станциях Крыма. Ситуацию контролирую лично. В случае завышения цен на заправках к владельцам будут применены все законные методы реагирования», — написал Гоцанюк.

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