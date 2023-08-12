0
0
140
НОВОСТИ

Лауреатами фотоконкурса «Планета Москва» стали журналисты ТАСС

14:10 12.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шесть фоторепортеров ТАСС вошли в число призеров 10-го конкурса городской фотографии «Планета Москва». Награждение лауреатов состоялось в столичном парке «Зарядье».

В номинации «Москва и москвичи. Комфортный город» победил снимок фотокорреспондента агентства Владимира Гердо «Частичная мобилизация в Москве». Второе и третье места в этой же номинации жюри присудило работам фотожурналистов ТАСС Сергея Бобылева («Крещенские купания в Москве») и Сергея Фадеичева («Московский полумарафон»).

Фотокорреспондент агентства Михаил Терещенко победил в номинации «Динамика мегаполиса» со снимком «Туман в Москве». Фотография, по словам автора, была сделана в начале прошлой осени. «В конце сентября в Москве было несколько дней, когда по утрам в городе появлялся туман. Встав ранним утром в выходной, я взял свой электросамокат и помчал к ближайшей задуманной точке на случай тумана в городе — небоскребам Москвы-Сити. Утреннее низкое солнце дало нежный контровой свет, который эффектно подсветил туман и прохожих. Я сделал несколько снимков — все задуманное удалось. Хочу отметить, что и выходной день не помеха для тассовцев, чтобы сделать свою работу, которая и не работа вовсе, но призвание для многих из нас», — рассказал Терещенко.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:10 12.08.2023
В Калининградской области потерпел крушение самолет Су-30, экипаж погиб - ЗВО
0
31
14:20 12.08.2023
Из-за блокады в Карабахе ощущается нехватка - МИД Армении
0
121
13:20 12.08.2023
Власти проконтролируют цены на дополнительные запасы топлива поступившие в Крым
0
225
13:10 12.08.2023
Спасатели эвакуировали всех туристов пострадавших в горах КБР и вывезли тело погибшего
0
228
12:30 12.08.2023
Украинская полиция не разрешает передать еду паломникам в опечатанном корпусе
0
277
12:20 12.08.2023
Из-за предложений ЕС свыше 30% виноградников Германии находятся под угрозой исчезновения
0
294
11:30 12.08.2023
На Гавайях число пострадавших при пожаре выросло до 80
0
320
11:20 12.08.2023
В больницу доставлены трое туристов пострадавших во время камнепада в горах КБР
0
322
11:10 12.08.2023
На Украине из-за аварии остался без водоснабжения город Житомир
0
336
10:20 12.08.2023
К местонахождению туристов в горах КБР вылетел вертолет со спасателями МЧС
0
367

Возврат к списку