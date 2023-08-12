Лауреатами фотоконкурса «Планета Москва» стали журналисты ТАСС

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шесть фоторепортеров ТАСС вошли в число призеров 10-го конкурса городской фотографии «Планета Москва». Награждение лауреатов состоялось в столичном парке «Зарядье».



В номинации «Москва и москвичи. Комфортный город» победил снимок фотокорреспондента агентства Владимира Гердо «Частичная мобилизация в Москве». Второе и третье места в этой же номинации жюри присудило работам фотожурналистов ТАСС Сергея Бобылева («Крещенские купания в Москве») и Сергея Фадеичева («Московский полумарафон»).



Фотокорреспондент агентства Михаил Терещенко победил в номинации «Динамика мегаполиса» со снимком «Туман в Москве». Фотография, по словам автора, была сделана в начале прошлой осени. «В конце сентября в Москве было несколько дней, когда по утрам в городе появлялся туман. Встав ранним утром в выходной, я взял свой электросамокат и помчал к ближайшей задуманной точке на случай тумана в городе — небоскребам Москвы-Сити. Утреннее низкое солнце дало нежный контровой свет, который эффектно подсветил туман и прохожих. Я сделал несколько снимков — все задуманное удалось. Хочу отметить, что и выходной день не помеха для тассовцев, чтобы сделать свою работу, которая и не работа вовсе, но призвание для многих из нас», — рассказал Терещенко.





