В Калининградской области потерпел крушение самолет Су-30, экипаж погиб - ЗВО
15:10 12.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«12 августа при выполнении учебно-тренировочного полета в Калининградской области потерпел крушение в безлюдной местности самолет Су-30», — заявили в ЗВО.
Там уточнили, что полет выполнялся без боекомплекта. «Экипаж самолета погиб. По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность», — сказали в округе.
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