В Калининградской области потерпел крушение самолет Су-30, экипаж погиб - ЗВО

15:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет Су-30 при выполнении учебно-тренировочного полета потерпел крушение в Калининградской области, экипаж погиб. Об этом сообщили журналистам в Западном военном округе (ЗВО).



«12 августа при выполнении учебно-тренировочного полета в Калининградской области потерпел крушение в безлюдной местности самолет Су-30», — заявили в ЗВО.



Там уточнили, что полет выполнялся без боекомплекта. «Экипаж самолета погиб. По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность», — сказали в округе.



