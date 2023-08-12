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В Калининградской области потерпел крушение самолет Су-30, экипаж погиб - ЗВО

15:10 12.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет Су-30 при выполнении учебно-тренировочного полета потерпел крушение в Калининградской области, экипаж погиб. Об этом сообщили журналистам в Западном военном округе (ЗВО).

«12 августа при выполнении учебно-тренировочного полета в Калининградской области потерпел крушение в безлюдной местности самолет Су-30», — заявили в ЗВО.

Там уточнили, что полет выполнялся без боекомплекта. «Экипаж самолета погиб. По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность», — сказали в округе.

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