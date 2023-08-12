Из-за паводка в Приморье пострадали 65 населенных пунктов
15:20 12.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Из-за сильных дождей в крае пострадали 65 населенных пунктов. Всего на вечер 12 августа подтоплено семь многоквартирных домов, 729 частных домов, 1 983 приусадебных участка. Тяжелая обстановка сохраняется в Уссурийске и Спасске-Дальнем», — говорится в сообщении.
Так, в Уссурийске из-за частичного разрушения дамбы в микрорайоне «Семь ветров» подтоплены семь многоквартирных домов и один детский сад. Спасатели эвакуировали 212 жителей микрорайона. В Спасске-Дальнем подтоплено 120 частных домов, подвал в местной школе и в детском доме. Эвакуированы 304 человека.
В Спасском районе и Уссурийске организован сбор гуманитарной помощи пострадавшим. Кроме того, полицейскими организовано восстановление документов граждан, пострадавших во время стихии.
НОВОСТИ
- 15:10 12.08.2023
- В Калининградской области потерпел крушение самолет Су-30, экипаж погиб - ЗВО
- 14:20 12.08.2023
- Из-за блокады в Карабахе ощущается нехватка - МИД Армении
- 14:10 12.08.2023
- Лауреатами фотоконкурса «Планета Москва» стали журналисты ТАСС
- 13:20 12.08.2023
- Власти проконтролируют цены на дополнительные запасы топлива поступившие в Крым
- 13:10 12.08.2023
- Спасатели эвакуировали всех туристов пострадавших в горах КБР и вывезли тело погибшего
- 12:30 12.08.2023
- Украинская полиция не разрешает передать еду паломникам в опечатанном корпусе
- 12:20 12.08.2023
- Из-за предложений ЕС свыше 30% виноградников Германии находятся под угрозой исчезновения
- 11:30 12.08.2023
- На Гавайях число пострадавших при пожаре выросло до 80
- 11:20 12.08.2023
- В больницу доставлены трое туристов пострадавших во время камнепада в горах КБР
- 11:10 12.08.2023
- На Украине из-за аварии остался без водоснабжения город Житомир
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать