Из-за паводка в Приморье пострадали 65 населенных пунктов

15:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Паводок из-за сильных дождей подтопил 7 многоквартирных и 729 частных домов в Приморье, всего пострадали 65 населенных пунктов, сообщило в своем телеграм-канале правительство края.



«Из-за сильных дождей в крае пострадали 65 населенных пунктов. Всего на вечер 12 августа подтоплено семь многоквартирных домов, 729 частных домов, 1 983 приусадебных участка. Тяжелая обстановка сохраняется в Уссурийске и Спасске-Дальнем», — говорится в сообщении.



Так, в Уссурийске из-за частичного разрушения дамбы в микрорайоне «Семь ветров» подтоплены семь многоквартирных домов и один детский сад. Спасатели эвакуировали 212 жителей микрорайона. В Спасске-Дальнем подтоплено 120 частных домов, подвал в местной школе и в детском доме. Эвакуированы 304 человека.



В Спасском районе и Уссурийске организован сбор гуманитарной помощи пострадавшим. Кроме того, полицейскими организовано восстановление документов граждан, пострадавших во время стихии.



