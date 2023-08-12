0
0
0
НОВОСТИ

Из-за паводка в Приморье пострадали 65 населенных пунктов

15:20 12.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Паводок из-за сильных дождей подтопил 7 многоквартирных и 729 частных домов  в Приморье, всего пострадали 65 населенных пунктов, сообщило в своем телеграм-канале правительство края.

«Из-за сильных дождей в крае пострадали 65 населенных пунктов. Всего на вечер 12 августа подтоплено семь многоквартирных домов, 729 частных домов, 1 983 приусадебных участка. Тяжелая обстановка сохраняется в Уссурийске и Спасске-Дальнем», — говорится в сообщении.

Так, в Уссурийске из-за частичного разрушения дамбы в микрорайоне «Семь ветров» подтоплены семь многоквартирных домов и один детский сад. Спасатели эвакуировали 212 жителей микрорайона. В Спасске-Дальнем подтоплено 120 частных домов, подвал в местной школе и в детском доме. Эвакуированы 304 человека.

В Спасском районе и Уссурийске организован сбор гуманитарной помощи пострадавшим. Кроме того, полицейскими организовано восстановление документов граждан, пострадавших во время стихии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:10 12.08.2023
В Калининградской области потерпел крушение самолет Су-30, экипаж погиб - ЗВО
0
46
14:20 12.08.2023
Из-за блокады в Карабахе ощущается нехватка - МИД Армении
0
129
14:10 12.08.2023
Лауреатами фотоконкурса «Планета Москва» стали журналисты ТАСС
0
147
13:20 12.08.2023
Власти проконтролируют цены на дополнительные запасы топлива поступившие в Крым
0
235
13:10 12.08.2023
Спасатели эвакуировали всех туристов пострадавших в горах КБР и вывезли тело погибшего
0
236
12:30 12.08.2023
Украинская полиция не разрешает передать еду паломникам в опечатанном корпусе
0
284
12:20 12.08.2023
Из-за предложений ЕС свыше 30% виноградников Германии находятся под угрозой исчезновения
0
303
11:30 12.08.2023
На Гавайях число пострадавших при пожаре выросло до 80
0
325
11:20 12.08.2023
В больницу доставлены трое туристов пострадавших во время камнепада в горах КБР
0
326
11:10 12.08.2023
На Украине из-за аварии остался без водоснабжения город Житомир
0
341

Возврат к списку