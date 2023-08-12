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НОВОСТИ

Власти Украины потребовали, чтобы учителя вернули единоразовое пособие

15:30 12.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство образования и науки (МОН), а также Министерство экономики Украины потребовали от украинских учителей вернуть единоразовое пособие в размере 6 500 гривен (около 175 долларов), выданное после начала вооруженного конфликта на Украине. Об этом сообщило издание «Украинские новости», опубликовавшее текст письма Минэкономики.

«Минэкономики представлен обновленный перечень работников сферы образования, подчиненных МОН, <…> которым необходимо срочно и в полном объеме вернуть неправомерно полученную помощь в размере 6 500 гривен», — говорится в письме. Отмечается, что «в случае невозврата необоснованно полученных денежных средств министерство приступит к их истребованию в судебном порядке».



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