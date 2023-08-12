Власти Украины потребовали, чтобы учителя вернули единоразовое пособие
15:30 12.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Минэкономики представлен обновленный перечень работников сферы образования, подчиненных МОН, <…> которым необходимо срочно и в полном объеме вернуть неправомерно полученную помощь в размере 6 500 гривен», — говорится в письме. Отмечается, что «в случае невозврата необоснованно полученных денежных средств министерство приступит к их истребованию в судебном порядке».
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