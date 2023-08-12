Попытка Киева атаковать Крымский мост ракетой С-200 провалилась

16:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевский режим вновь попытался нанести удар по Крымскому мосту ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, российские средства ПВО ее сбили в воздухе. Об этом заявили журналистам в Минобороны России.



«12 августа около 15:00 часов мск киевским режимом была предпринята новая попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту переделанной в ударный вариант зенитной управляемой ракетой С-200. Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и сбита в воздухе», — заявили в ведомстве. Там уточнили, что в результате разрушений и пострадавших нет.



Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал о двух сбитых украинских ракетах, Крымский мост не поврежден.



