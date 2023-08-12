0
0
29
НОВОСТИ

Попытка Киева атаковать Крымский мост ракетой С-200 провалилась

16:35 12.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевский режим вновь попытался нанести удар по Крымскому мосту ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, российские средства ПВО ее сбили в воздухе. Об этом заявили журналистам в Минобороны России.

«12 августа около 15:00 часов мск киевским режимом была предпринята новая попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту переделанной в ударный вариант зенитной управляемой ракетой С-200. Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и сбита в воздухе», — заявили в ведомстве. Там уточнили, что в результате разрушений и пострадавших нет.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал о двух сбитых украинских ракетах, Крымский мост не поврежден.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:45 12.08.2023
Из-за угрозы интервенции ЭКОВАС жители столицы Нигера переселяются в соседние города
0
27
15:30 12.08.2023
Власти Украины потребовали, чтобы учителя вернули единоразовое пособие
0
196
15:20 12.08.2023
Из-за паводка в Приморье пострадали 65 населенных пунктов
0
174
15:10 12.08.2023
В Калининградской области потерпел крушение самолет Су-30, экипаж погиб - ЗВО
0
205
14:20 12.08.2023
Из-за блокады в Карабахе ощущается нехватка - МИД Армении
0
250
14:10 12.08.2023
Лауреатами фотоконкурса «Планета Москва» стали журналисты ТАСС
0
254
13:20 12.08.2023
Власти проконтролируют цены на дополнительные запасы топлива поступившие в Крым
0
319
13:10 12.08.2023
Спасатели эвакуировали всех туристов пострадавших в горах КБР и вывезли тело погибшего
0
313
12:30 12.08.2023
Украинская полиция не разрешает передать еду паломникам в опечатанном корпусе
0
364
12:20 12.08.2023
Из-за предложений ЕС свыше 30% виноградников Германии находятся под угрозой исчезновения
0
403

Возврат к списку