Из-за угрозы интервенции ЭКОВАС жители столицы Нигера переселяются в соседние города

16:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители Ниамея переселяются в соседние города из-за угрозы военной операции, которую Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) может начать против мятежников, захвативших власть в республике. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на очевидцев.



После переворота в столице Нигера фиксируются длительные отключения электричества, поскольку соседняя Нигерия прекратила его подачу в рамках санкционных ограничений. В городе частично не работает водопровод. Кроме того, военное руководство Нигера перебросило в столицу дополнительные силы, готовясь к потенциальной интервенции ЭКОВАС.



Группа военных в Нигере подняла мятеж и объявила 26 июля об отстранении президента Мохамеда Базума от власти, закрытии границ, введении комендантского часа, приостановке действия конституции, запрете политической активности партий. Для управления республикой был сформирован Национальный совет спасения родины, который 28 июля возглавил генерал Абдурахман Тчиани, командовавший президентской гвардией. Базум остается под стражей в своей резиденции.



