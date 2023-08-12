Переговоры о нейтральном статусе Украины рано или поздно возобновятся - Слуцкий

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры о нейтральном статусе, денацификации и демилитаризации Украины рано или поздно возобновятся, но уже в других территориальных реальностях для Киева. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что мировое сообщество все больше склоняется к необходимости проведения переговоров об окончании конфликта.



«Любая война — даже столетняя — заканчивается переговорами. И это не Россия, не будучи при этом первоначальным инициатором, от них отказалась. Рано или поздно мы обязательно вернемся к тому, на чем остановились (нейтральный статус, денацификация и демилитаризация Украины), но уже очевидно в других территориальных для Киева реальностях», — написал Слуцкий в своем телеграм-канале.



По его словам, все больше стран в мире сегодня «понимают истинные причины и подоплеку украинского конфликта». «Все больше простых граждан в Европе и США не поддерживают участие коллективного Запада в противостоянии с Россией до „последнего украинца“, — добавил Слуцкий.



