Переговоры о нейтральном статусе Украины рано или поздно возобновятся - Слуцкий
17:40 12.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Любая война — даже столетняя — заканчивается переговорами. И это не Россия, не будучи при этом первоначальным инициатором, от них отказалась. Рано или поздно мы обязательно вернемся к тому, на чем остановились (нейтральный статус, денацификация и демилитаризация Украины), но уже очевидно в других территориальных для Киева реальностях», — написал Слуцкий в своем телеграм-канале.
По его словам, все больше стран в мире сегодня «понимают истинные причины и подоплеку украинского конфликта». «Все больше простых граждан в Европе и США не поддерживают участие коллективного Запада в противостоянии с Россией до „последнего украинца“, — добавил Слуцкий.
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