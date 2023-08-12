Работе комитета по подготовке к конференции ДНЯО помешали страны Запада - делегации РФ
18:25 12.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Ввиду попыток западных стран использовать обзорный процесс для сведения своих политических счетов по вопросам, не имеющим отношения к целям ДНЯО, а также тенденциозной подачи ряда нераспространенческих сюжетов выйти на консенсусный итоговый документ не удалось», — отмечается в тексте.
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