Работе комитета по подготовке к конференции ДНЯО помешали страны Запада - делегации РФ

18:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подготовительный комитет Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) на сессии в Вене не смог принять итоговый документ из-за действий западных стран. Об этом говорится в заявлении делегации РФ.



«Ввиду попыток западных стран использовать обзорный процесс для сведения своих политических счетов по вопросам, не имеющим отношения к целям ДНЯО, а также тенденциозной подачи ряда нераспространенческих сюжетов выйти на консенсусный итоговый документ не удалось», — отмечается в тексте.



