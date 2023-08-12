0
0
169
НОВОСТИ

Работе комитета по подготовке к конференции ДНЯО помешали страны Запада - делегации РФ

18:25 12.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подготовительный комитет Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) на сессии в Вене не смог принять итоговый документ из-за действий западных стран. Об этом говорится в заявлении делегации РФ.

«Ввиду попыток западных стран использовать обзорный процесс для сведения своих политических счетов по вопросам, не имеющим отношения к целям ДНЯО, а также тенденциозной подачи ряда нераспространенческих сюжетов выйти на консенсусный итоговый документ не удалось», — отмечается в тексте.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:45 12.08.2023
В рамках сделки по обмену заключенными США разблокировали иранские активы
0
40
19:03 12.08.2023
В Москве наградили победителей фотоконкурса «Планета Москва»
0
120
18:35 12.08.2023
Лидеров некоторых западных стран не пригласили на форум «Пояс и путь» - СМИ
0
198
17:40 12.08.2023
Переговоры о нейтральном статусе Украины рано или поздно возобновятся - Слуцкий
0
263
16:45 12.08.2023
Из-за угрозы интервенции ЭКОВАС жители столицы Нигера переселяются в соседние города
0
309
16:35 12.08.2023
Попытка Киева атаковать Крымский мост ракетой С-200 провалилась
0
326
15:30 12.08.2023
Власти Украины потребовали, чтобы учителя вернули единоразовое пособие
0
433
15:20 12.08.2023
Из-за паводка в Приморье пострадали 65 населенных пунктов
0
355
15:10 12.08.2023
В Калининградской области потерпел крушение самолет Су-30, экипаж погиб - ЗВО
0
399
14:20 12.08.2023
Из-за блокады в Карабахе ощущается нехватка - МИД Армении
0
422

Возврат к списку