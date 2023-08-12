Лидеров некоторых западных стран не пригласили на форум «Пояс и путь» - СМИ

18:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти не приглашали лидеров некоторых западных стран на третий форум международного сотрудничества «Один пояс — один путь» («Пояс и путь»), который пройдет в КНР в текущем году. Об этом сообщила газета Global Times со ссылкой на источник.



Издание подчеркнуло, что китайская сторона не отправляла приглашений «некоторым западным лидерам, о которых упоминалось в новостях [западных СМИ], и домыслы об „уходе от участия“ [европейских государств в форуме] просто не соответствуют действительности».



