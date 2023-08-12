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НОВОСТИ

В Москве наградили победителей фотоконкурса «Планета Москва»

19:03 12.08.2023

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Фото пресс-службы Депаратмента
градостроительной политики
Москвы
В парке "Зарядье" 12 августа наградили победителей X юбилейного конкурса городской фотографии «Планета Москва». Церемония состоялась в рамках Московского урбанистического форума.

«Москва сегодня остается одним из самых динамично развивающихся мегаполисов мира, - говорит заместитель главы департамента градостроительной политики Москвы Андрей Курилов. - Роль мегаполисов в экономике, культуре, науке, медицине, образовании неуклонно возрастает, напрямую влияя на качество жизни людей. Очень важно, что благодаря конкурсным работам мы можем по-новому взглянуть на городскую среду и вновь открыть для себя Москву: увидеть необычные ракурсы знакомых объектов истории и культуры, оценить комфорт городских пространств, следить за новациями».

X конкурс городской фотографии «Планета Москва» проводился по четырем номинациям: «Москва и москвичи. Комфортный город», «Городской пейзаж», «Архитектура Москвы. Связь времен», «Динамика мегаполиса».

На конкурс было представлено более 1,7 тыс. фотографий, из которых эксперты Союза журналистов России составили шорт-лист, а профессиональное жюри конкурса назвало 80 финалистов, выбрав победителей.

В номинации «Москва и москвичи. Комфортный город» победителем стал Владимир Гердо, номинации «Городской пейзаж» Владимир Нащекин, в номинации «Архитектура Москвы. Связь времен» Василий Гурьянов, а в номинации «Динамика мегаполиса» – Михаил Терещенко.

По словам первого заместителя руководителя ГКУ «Новые технологии управления» Евгении Костюченко, в рамках проекта «Активный гражданин» прошло голосование, в ходе которого более 125 тыс. человек из финалистов в каждой номинации определили 12 победителей.

Авторы работ, набравшие наибольшее количество голосов на «Активном гражданине», получили дипломы и памятные подарки.

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