В Москве наградили победителей фотоконкурса «Планета Москва»
19:03 12.08.2023
|
Фото пресс-службы Депаратмента
градостроительной политики
Москвы
«Москва сегодня остается одним из самых динамично развивающихся мегаполисов мира, - говорит заместитель главы департамента градостроительной политики Москвы Андрей Курилов. - Роль мегаполисов в экономике, культуре, науке, медицине, образовании неуклонно возрастает, напрямую влияя на качество жизни людей. Очень важно, что благодаря конкурсным работам мы можем по-новому взглянуть на городскую среду и вновь открыть для себя Москву: увидеть необычные ракурсы знакомых объектов истории и культуры, оценить комфорт городских пространств, следить за новациями».
X конкурс городской фотографии «Планета Москва» проводился по четырем номинациям: «Москва и москвичи. Комфортный город», «Городской пейзаж», «Архитектура Москвы. Связь времен», «Динамика мегаполиса».
На конкурс было представлено более 1,7 тыс. фотографий, из которых эксперты Союза журналистов России составили шорт-лист, а профессиональное жюри конкурса назвало 80 финалистов, выбрав победителей.
В номинации «Москва и москвичи. Комфортный город» победителем стал Владимир Гердо, номинации «Городской пейзаж» Владимир Нащекин, в номинации «Архитектура Москвы. Связь времен» Василий Гурьянов, а в номинации «Динамика мегаполиса» – Михаил Терещенко.
По словам первого заместителя руководителя ГКУ «Новые технологии управления» Евгении Костюченко, в рамках проекта «Активный гражданин» прошло голосование, в ходе которого более 125 тыс. человек из финалистов в каждой номинации определили 12 победителей.
Авторы работ, набравшие наибольшее количество голосов на «Активном гражданине», получили дипломы и памятные подарки.
НОВОСТИ
- 19:45 12.08.2023
- В рамках сделки по обмену заключенными США разблокировали иранские активы
- 18:35 12.08.2023
- Лидеров некоторых западных стран не пригласили на форум «Пояс и путь» - СМИ
- 18:25 12.08.2023
- Работе комитета по подготовке к конференции ДНЯО помешали страны Запада - делегации РФ
- 17:40 12.08.2023
- Переговоры о нейтральном статусе Украины рано или поздно возобновятся - Слуцкий
- 16:45 12.08.2023
- Из-за угрозы интервенции ЭКОВАС жители столицы Нигера переселяются в соседние города
- 16:35 12.08.2023
- Попытка Киева атаковать Крымский мост ракетой С-200 провалилась
- 15:30 12.08.2023
- Власти Украины потребовали, чтобы учителя вернули единоразовое пособие
- 15:20 12.08.2023
- Из-за паводка в Приморье пострадали 65 населенных пунктов
- 15:10 12.08.2023
- В Калининградской области потерпел крушение самолет Су-30, экипаж погиб - ЗВО
- 14:20 12.08.2023
- Из-за блокады в Карабахе ощущается нехватка - МИД Армении
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать