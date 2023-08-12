В рамках сделки по обмену заключенными США разблокировали иранские активы
19:45 12.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Благодаря успешной дипломатии все активы Ирана, удерживаемые в Южной Корее, уже разблокированы <…>. Вскоре эти средства будут конвертированы из [южнокорейских] вон в евро, депонированы на счетах шести иранских банков в Катаре и использованы для приобретения несанкционных товаров», — написал Фарзин в социальной сети X («икс», ранее Twitter).
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