В рамках сделки по обмену заключенными США разблокировали иранские активы

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США уже разблокировали иранские активы в размере $6 млрд, которые Тегеран должен получить в рамках соглашения об обмене заключенными. Об этом заявил председатель центрального банка Ирана Мохаммад Реза Фарзин.



«Благодаря успешной дипломатии все активы Ирана, удерживаемые в Южной Корее, уже разблокированы <…>. Вскоре эти средства будут конвертированы из [южнокорейских] вон в евро, депонированы на счетах шести иранских банков в Катаре и использованы для приобретения несанкционных товаров», — написал Фарзин в социальной сети X («икс», ранее Twitter).



