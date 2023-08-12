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НОВОСТИ

В Северо-Восточном Китае из-за ливней частично прекращено движение поездов

20:10 12.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пассажирское железнодорожное сообщение частично парализовано в Северо-Восточном Китае из-за тайфуна «Канун», принесшего обильные дожди.

По данным транспортных властей в Шэньяне (провинция Ляонин), временно отложено движение двух десятков поездов, в том числе по маршрутам Пекин — Шэньян и Циндао — Шэньян, сообщает Центральное китайское телевидение.

Провинция Хэйлунцзян, говорится в сообщении, «также находится в состоянии повышенной готовности к дождям и наводнениям». Утром уровень воды в шести реках и трех водохранилищах в этой провинции превысил критические отметки.

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