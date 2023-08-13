В МЧС Приморья сообщили последние данные о подтоплении домов из-за разгула стихии

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество подтопленных частных домов в Приморском крае на утро воскресенья составило 4 368, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства по делам ГО и ЧС региона. С 9 по 11 августа на юге Приморья прошли сильные дожди, выпало до 188 мм осадков.

«По данным на утро потопленными остаются 7 многоквартирных домов, 4 368 частных домов и 5 654 придомовых участка. Пострадало 16 муниципальных образований. Больше всего подтопленных домов — в Спасском и Уссурийском городских округах, Октябрьском муниципальном округе», — сообщили в министерстве.

Также остается сложной дорожная ситуация. По данным министерства, в Приморье зафиксировано 43 перелива воды через дороги, отрезанными от автомобильного сообщения остаются 28 населенных пунктов.