Из-за наводнения в Уссурийске пришлось отключить 49 трансформаторных подстанций
09:15 13.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«По информации АО „Уссурийск-электросеть“, в целях безопасности населения отключены 49 трансформаторных подстанций системы электроснабжения. 1 058 домов остаются без подачи электроэнергии. Работоспособность трансформаторных подстанций будет восстановлена по мере спада уровня воды», — говорится в сообщении.
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