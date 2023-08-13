Из-за наводнения в Уссурийске пришлось отключить 49 трансформаторных подстанций

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ряд трансформаторных подстанций для безопасности людей отключены в Уссурийске, пострадавшем от паводка в Приморье, электроэнергии нет в 1 058 домах, сообщила пресс-служба городской администрации в своем телеграм-канале.

«По информации АО „Уссурийск-электросеть“, в целях безопасности населения отключены 49 трансформаторных подстанций системы электроснабжения. 1 058 домов остаются без подачи электроэнергии. Работоспособность трансформаторных подстанций будет восстановлена по мере спада уровня воды», — говорится в сообщении.