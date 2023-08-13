По прогнозам синоптиков уровень воды в реках Приморья может подниматься до 17 августа

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вода в реках западной части Приморского края продолжит подниматься до уровней опасного явления вплоть до 17 августа, сообщается на сайте Приморского Гидрометцентра. Волна паводка продвигается с юга на север.

«В связи с выпадением сильных дождей, формированием быстроразвивающихся дождевых паводков, интенсивного притока дождевого стока ожидается достижение уровнем воды отметок опасного гидрологического явления. <…> Угроза подтопления участков дорог, пониженных мест в населенных пунктах, сельхозугодий, мостовых переходов», — говорится в опубликованном предупреждении.