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НОВОСТИ

В США подсчитали ущерб от масштабных лесных пожаров на Гавайях

09:50 13.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Восстановительные работы после начавшихся ранее на этой неделе пожаров на гавайском острове Мауи обойдутся примерно в $5,52 млрд. Такие оценки представили в субботу специалисты Федерального управления по чрезвычайным ситуациям США и местного исследовательского центра.

Согласно последним данным, при природных пожарах на острове погибли не менее 80 человек. Разрушены или повреждены более 2,2 тыс. построек. По большей части речь идет о жилых домах. Не менее 4,5 тыс. человек в связи с произошедшим нуждаются во временном жилье.

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