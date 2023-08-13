Президент Сербии отказался подписывать какие-либо акты в поддержку ЛГБТ
12:50 13.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В Сербии, пока я являюсь президентом, я не подпишу ни единого закона или еще чего-нибудь, где будет возможно существование какого-то третьего пола, кроме мужского и женского, или что-то, что сейчас зовется гендерфлюид, когда один день ощущаешь себя женщиной, а другой — мужчиной, — подчеркнул Вучич в эфире телеканала „ТВ Пинк“. — В Сербии этого не будет».
НОВОСТИ
- 09:50 13.08.2023
- В США подсчитали ущерб от масштабных лесных пожаров на Гавайях
- 09:30 13.08.2023
- По прогнозам синоптиков уровень воды в реках Приморья может подниматься до 17 августа
- 09:15 13.08.2023
- Из-за наводнения в Уссурийске пришлось отключить 49 трансформаторных подстанций
- 09:00 13.08.2023
- В МЧС Приморья сообщили последние данные о подтоплении домов из-за разгула стихии
- 20:10 12.08.2023
- В Северо-Восточном Китае из-за ливней частично прекращено движение поездов
- 19:45 12.08.2023
- В рамках сделки по обмену заключенными США разблокировали иранские активы
- 19:03 12.08.2023
- В Москве наградили победителей фотоконкурса «Планета Москва»
- 18:35 12.08.2023
- Лидеров некоторых западных стран не пригласили на форум «Пояс и путь» - СМИ
- 18:25 12.08.2023
- Работе комитета по подготовке к конференции ДНЯО помешали страны Запада - делегации РФ
- 17:40 12.08.2023
- Переговоры о нейтральном статусе Украины рано или поздно возобновятся - Слуцкий
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать