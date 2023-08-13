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Президент Сербии отказался подписывать какие-либо акты в поддержку ЛГБТ

12:50 13.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что республика развивает традиционные ценности и он не одобрит ни одного нормативного акта в поддержку ЛГБТ-сообщества, пока занимает пост главы государства.

«В Сербии, пока я являюсь президентом, я не подпишу ни единого закона или еще чего-нибудь, где будет возможно существование какого-то третьего пола, кроме мужского и женского, или что-то, что сейчас зовется гендерфлюид, когда один день ощущаешь себя женщиной, а другой — мужчиной, — подчеркнул Вучич в эфире телеканала „ТВ Пинк“. — В Сербии этого не будет».

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