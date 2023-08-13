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НОВОСТИ

Париж отчитался о досрочном окончании программы подготовки военных ВСУ

15:30 13.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция в начале августа выполнила поставленную на текущий год цель по обучению военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), при этом Париж продолжит тренировать украинских военных. Об этом в интервью газете Var-Matin («Вар-матэн») заявил французский министр вооруженных сил Себастьен Лекорню.

«Мы продолжаем обучать украинских солдат. Контрнаступление Украины требует нового поколения военных, которых необходимо тренировать. Уже в августе мы достигли поставленной на год цели: обучили 6 тыс. украинских солдат, распределенных между Францией и Польшей», — сказал глава военного ведомства.

Он также добавил, что Париж продолжает поддержку Киева, предоставляя военную технику и «каждый месяц поставляя украинцам снаряды калибра 155 мм».

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