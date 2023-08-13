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Польша ожидает поставки тысячи танков производства Южной Кореи

15:40 13.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польские вооруженные силы закупят 1 тыс. танков у Южной Кореи, сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"Министерство национальной обороны уделяет большое внимание вооружению бронетанковых частей танками. Основными направлениями их приобретения являются США и Республика Корея. Всего мы купим 1 тыс. танков K2", - сказал глава Минобороны Польши, которого цитирует агентство PAP.

"У нас уже есть исполнительный контракт на поставку 180 машин, которые будут поставлены в Польшу до 2025 года. Первые из них уже стоят на вооружении нашей армии. Следующий шаг - приобретение 820 танков K2PL, то есть полонизированной версии этого танка", - добавил он.

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