Варшава ожидает решение Вашингтона по поводу поставки ударных вертолетов Apache
18:43 13.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На следующей неделе мы ожидаем решения Конгресса США по нашему запросу относительно ударных вертолетов Apache. Таким образом, Abrams вместе с Apache сформируют барьер, который закроет [так называемые] брестские ворота», — заявил министр в эфире Польского телевидения. Он имел в виду участок в польско-белорусском приграничье вблизи Бреста.
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