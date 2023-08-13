Варшава ожидает решение Вашингтона по поводу поставки ударных вертолетов Apache

18:43 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша ожидает от США поставок ударных вертолетов Apache, которые в сочетании с танками Abrams укрепят оборону на границе с Белоруссией. Об этом заявил глава польского Минобороны Мариуш Блащак.

«На следующей неделе мы ожидаем решения Конгресса США по нашему запросу относительно ударных вертолетов Apache. Таким образом, Abrams вместе с Apache сформируют барьер, который закроет [так называемые] брестские ворота», — заявил министр в эфире Польского телевидения. Он имел в виду участок в польско-белорусском приграничье вблизи Бреста.