В Белгороде после, вероятно, атаки БПЛА поврежден фасад многоквартирного дома
19:35 13.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«ЧП в Белгороде. Выехал на место. По предварительной информации, в 17:43 на улице Есенина, д. 9, корп. 1 после взрыва произошло падение плиток вентилируемого фасада на уровне с 7 по 13 этаж. <…> Пообщался с жителями поврежденных квартир: выбиты окна, повреждены кондиционеры, посечен фасад здания. Поквартирный обход продолжается. Также повреждения получили порядка 15 машин. <…> По предварительной версии, повреждения получены в результате атаки БПЛА», — проинформировал глава региона.
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