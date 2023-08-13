В Белгороде после, вероятно, атаки БПЛА поврежден фасад многоквартирного дома

19:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Многоквартирный жилой дом в Белгороде, по предварительным данным, оказался поврежден из-за атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Также повреждены порядка 15 машин, сообщил в воскресенье губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«ЧП в Белгороде. Выехал на место. По предварительной информации, в 17:43 на улице Есенина, д. 9, корп. 1 после взрыва произошло падение плиток вентилируемого фасада на уровне с 7 по 13 этаж. <…> Пообщался с жителями поврежденных квартир: выбиты окна, повреждены кондиционеры, посечен фасад здания. Поквартирный обход продолжается. Также повреждения получили порядка 15 машин. <…> По предварительной версии, повреждения получены в результате атаки БПЛА», — проинформировал глава региона.