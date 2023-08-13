Западные политики, похоже, меняют планы на будущее из-за безуспешного наступления ВСУ - СМИ
20:00 13.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отсутствие успехов в ходе украинского контрнаступления снижает вероятность проведения этой зимой переговоров с Россией, на которые рассчитывал Запад. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на западных дипломатов.
Издание отмечает, что попытки украинских военных при помощи западной техники «пробиться через укрепленные российские линии обороны заглохли», а военачальники и политики «задаются вопросом о том, чего можно достичь в ближайшие месяцы и как подготовиться к затяжному конфликту». Как подчеркивает газета, на Западе уже начинают задумываться об очередном наступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) весной 2024 года.
Как указывает газета, американские и другие западные чиновники надеялись, что «значительные украинские прорывы нанесут российским войскам урон», достаточный для того, чтобы уже этой зимой убедить российское руководство начать обсуждение «урегулирования в том или ином виде». WSJ пишет, что, по мнению дипломатов, сейчас вероятность этого мала.
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