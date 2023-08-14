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Болтон считает, что политика Байдена лишь оттягивает поражение Украины

07:20 14.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Политика, проводимая администрацией президента США Джо Байдена в отношении Украины, лишь оттягивает поражение Киева. С такой оценкой выступил бывший помощник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в авторской статье, опубликованной на сайте газеты The Wall Street Journal.

По мнению Болтона, причина «украинских неудач в наступлении и успешных оборонительных действий» российских войск кроется в том числе в «медленных, нерешительных и нестратегических поставках западной военной помощи» Киеву. Как отмечает автор, «споры о поставках тех или иных вооружений», страх эскалации и проводимая Москвой политика привели к тому, что руководство западных стран проявляет «парализующую осторожность», а НАТО демонстрирует «неготовность придерживаться обязательств по восстановлению полного суверенитета и территориальной целостности Украины».

«Эта нерешительность объясняется успешным сдерживанием со стороны Кремля, а не американской стратегической необходимостью», — считает Болтон. По его мнению, «неспособность украинцев добиться значительного прогресса стала естественным результатом стратегии США, направленной лишь на то, чтобы отсрочить победу России». «В том, что украинское наступление заглохло, следует винить нерешительность Байдена», — пишет автор. По его утверждению, «это должно послужить сигналом к тому, что Вашингтону следует пересмотреть стратегию» в вопросе поставок вооружений и оказания санкционного давления.

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