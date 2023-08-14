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Командование ВСУ «для отчетов» отправляло новобранцев на безнадежные штурмы - пленный

07:30 14.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пленный боец 5-й роты 28-й отдельной механизированной бригады (омбр) ВСУ Артем Музыченко рассказал ТАСС, как в начале украинского контрнаступления командование «для отчетов» отправляло новобранцев на штурмы под Горловкой, заранее зная об отсутствии шанса на успех.

«Это еще в начале [контрнаступления] было. Мы не были готовы к штурму. 10 дней боевого слаживания и два дня стрельб не сделают из гражданского человека штурмовика. <…> Нам была поставлена задача через чистое поле пройти и занять позиции в посадке, — сказал Музыченко. — Нашу группу из десяти человек завозили на двух БМП под прикрытием танка. Затем БМП уехали, мы заняли позиции, а через час от нашей группы осталось два человека. Мы такие были не первые. Перед нами две роты положили. Туда обычно везли мобилизованных, необученных. Было всем понятно, что нет в этом смысла, оттуда мало кто возвращался. Но командирам надо было для отчетов о штурмах».

По его словам, бойцов, получивших тяжелые ранения, удалось эвакуировать. Контуженный Музыченко и его сослуживец получили задачу отправиться далее на штурм в составе следующей группы новобранцев, которая была переброшена спустя полтора часа. «Это была очередная наша попытка. Но к нам очень быстро подошли, закидали гранатами, выживших взяли в плен», — уточнил он.

По словам бойца, руководил операцией командир 5-й роты 28-й бригады из тыла, редко появляясь на второй линии обороны. Музыченко подчеркнул, что в первые дни контрнаступления 28-я бригада потеряла не менее 50% личного состава.

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