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На авиашоу в штате Мичиган потерпел крушение самолет МиГ-23

07:40 14.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет МиГ-23 потерпел в воскресенье крушение, выполняя показательный полет на авиашоу в американском штате Мичиган. Об этом сообщается на сайте международного аэропорта Детройта.

Как указывается в сообщении, инцидент произошел примерно в 16:00 по местному времени (23:00 мск). Самолет рухнул на парковку жилого комплекса в небольшом городе Бельвилл вблизи Детройта, задев несколько автомобилей.

Пилот и второй член экипажа успели катапультироваться. Хотя они не получили каких-либо значительных повреждений, их доставили в больницу в качестве меры предосторожности. Более никто не пострадал, подчеркивается в публикации.

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