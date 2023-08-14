На авиашоу в штате Мичиган потерпел крушение самолет МиГ-23
07:40 14.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как указывается в сообщении, инцидент произошел примерно в 16:00 по местному времени (23:00 мск). Самолет рухнул на парковку жилого комплекса в небольшом городе Бельвилл вблизи Детройта, задев несколько автомобилей.
Пилот и второй член экипажа успели катапультироваться. Хотя они не получили каких-либо значительных повреждений, их доставили в больницу в качестве меры предосторожности. Более никто не пострадал, подчеркивается в публикации.
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