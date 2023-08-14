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НОВОСТИ

В результате нападения в Мали пострадали три представителя миссии ООН

08:10 14.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестные напали на конвой Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) в центральной части страны. В результате инцидента три миротворца пострадали.

«Конвой, который сегодня покинул город Бер, подвергся нападению два раза. Три раненых миротворца были эвакуированы в город Тимбукту для оказания медицинской помощи», — говорится в сообщении миссии, опубликованном в воскресенье в соцсети X («Икс», ранее Twitter).

Ранее МИНУСМА сообщила об ускоренном процессе вывода миротворцев из страны из-за ухудшающейся ситуации с безопасностью.

Правительство Мали обратилось 16 июня к Совету Безопасности ООН с просьбой безотлагательно вывести из страны силы МИНУСМА. Министр иностранных дел и международного сотрудничества Мали Абдулайе Диоп заявил, что миротворцы ООН оказались неспособными обеспечить безопасность страны.

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