В результате нападения в Мали пострадали три представителя миссии ООН

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестные напали на конвой Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) в центральной части страны. В результате инцидента три миротворца пострадали.



«Конвой, который сегодня покинул город Бер, подвергся нападению два раза. Три раненых миротворца были эвакуированы в город Тимбукту для оказания медицинской помощи», — говорится в сообщении миссии, опубликованном в воскресенье в соцсети X («Икс», ранее Twitter).



Ранее МИНУСМА сообщила об ускоренном процессе вывода миротворцев из страны из-за ухудшающейся ситуации с безопасностью.



Правительство Мали обратилось 16 июня к Совету Безопасности ООН с просьбой безотлагательно вывести из страны силы МИНУСМА. Министр иностранных дел и международного сотрудничества Мали Абдулайе Диоп заявил, что миротворцы ООН оказались неспособными обеспечить безопасность страны.



