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НОВОСТИ

В Одессе четыре раза за ночь прозвучали взрывы

09:00 14.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы вновь прозвучали в Одессе. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Других подробностей не приводится. Ранее издания «Общественное» и «Клименко тайм» трижды сообщали о взрывах в городе. В области была объявлена воздушная тревога.

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