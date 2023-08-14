В Одессе четыре раза за ночь прозвучали взрывы
09:00 14.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрывы вновь прозвучали в Одессе. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».
Других подробностей не приводится. Ранее издания «Общественное» и «Клименко тайм» трижды сообщали о взрывах в городе. В области была объявлена воздушная тревога.
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