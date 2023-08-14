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НОВОСТИ

Мятежники в Нигере предъявят президенту Базуму обвинения в государственной измене

09:20 14.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

формированный мятежниками военный совет намерен предъявить свергнутому президенту Нигера Мохамеду Базуму обвинения в государственной измене. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

«Мы собрали доказательства, позволяющие преследовать свергнутого президента и его сообщников по обвинению в государственной измене и создании угрозы государственной безопасности», — говорится в заявлении мятежников, которое приводит телеканал.

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