Мятежники в Нигере предъявят президенту Базуму обвинения в государственной измене

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

формированный мятежниками военный совет намерен предъявить свергнутому президенту Нигера Мохамеду Базуму обвинения в государственной измене. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

«Мы собрали доказательства, позволяющие преследовать свергнутого президента и его сообщников по обвинению в государственной измене и создании угрозы государственной безопасности», — говорится в заявлении мятежников, которое приводит телеканал.