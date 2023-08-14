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Маск согласился с мнением британского аналитика о пагубной роли США в конфликте на Украине

11:00 14.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск и владелец социальной сети X («икс», ранее Twitter) согласился с мнением британского аналитика Александра Меркуриса о провале контрнаступления ВСУ и пагубной роли США в конфликте на Украине.

«Верно», — написал в воскресенье Маск в своей социальной сети в ответ на отрывок из интервью аналитика, в котором приводится историческая справка о принятых США решениях, которые при другом исходе могли бы предотвратить нынешний конфликт.

Меркурис подчеркивает, что «на каждой [исторической] развилке внешнеполитическая элита США выбирала путь конфронтации и конфликта в противовес компромиссу и миру», начиная с поддержки США «цветной революции» на Украине в 2004 и заканчивая отказом «поддержать мирный процесс в Белоруссии и Стамбуле» в 2022 году после начала СВО.

«И теперь, после неудачного контрнаступления, США могли бы попытаться вступить в серьезные переговоры с русскими, но вместо этого они требуют продолжения бойни», — заключил Меркурис.

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