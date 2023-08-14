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НОВОСТИ

Минпромторг выступил против законопроекта о "честной цене"

10:00 14.08.2023 Источник: Известия

Минпромторг готов заблокировать депутатский законопроект о так называемой честной цене, который требует от торговли обозначать стоимость продуктов за круглую единицу меры, — 1 л или 1 кг. Ведомство раскритиковало предложение парламентариев в своем письме в Государственно-правовое управление президента. Торговля столкнется с серьезными расходами, пересчитывая вес и объем продуктов, что в итоге отразится на ценах, уверены в Минпромторге. Кроме того, для чая, кофе, чипсов или, например, жевательной резинки такой подход вообще неактуален, отмечают в министерстве.

Проект следует доработать, считают в Роспотребнадзоре. А отраслевые эксперты добавляют, что ручной пересчет стоимости приведет не только к росту издержек, но и значительно увеличит риски ошибок в расчетах.  Известия

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