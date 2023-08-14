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НОВОСТИ

Доля россиян с доходом от 100 тысяч рублей увеличилась на треть

10:05 14.08.2023 Источник: Известия

Доля населения России со среднемесячными доходами выше 100 тыс. рублей составила по итогам 2022 года 7,4%, или 10,9 млн человек. По сравнению с 2021-м она увеличилась на треть, или на 2,5 млн, подсчитала FinExpertiza по просьбе «Известий». Тенденция объясняется дефицитом кадров и борьбой за квалифицированный персонал через повышение зарплат, а также — высокими выплатами военным.

При этом инфляция «съедает» часть денежной прибавки.

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