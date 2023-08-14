Доля россиян с доходом от 100 тысяч рублей увеличилась на треть
10:05 14.08.2023 Источник: Известия
При этом инфляция «съедает» часть денежной прибавки.
НОВОСТИ
- 10:00 14.08.2023
- Минпромторг выступил против законопроекта о "честной цене"
- 09:32 14.08.2023
- Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 100 рублей
- 09:20 14.08.2023
- Мятежники в Нигере предъявят президенту Базуму обвинения в государственной измене
- 09:05 14.08.2023
- Зеленский заявил, что атака на Крымский мост - ответ на действия РФ
- 09:00 14.08.2023
- В Одессе четыре раза за ночь прозвучали взрывы
- 08:10 14.08.2023
- В результате нападения в Мали пострадали три представителя миссии ООН
- 07:40 14.08.2023
- На авиашоу в штате Мичиган потерпел крушение самолет МиГ-23
- 07:30 14.08.2023
- Командование ВСУ «для отчетов» отправляло новобранцев на безнадежные штурмы - пленный
- 07:20 14.08.2023
- Болтон считает, что политика Байдена лишь оттягивает поражение Украины
- 20:00 13.08.2023
- Западные политики, похоже, меняют планы на будущее из-за безуспешного наступления ВСУ - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать