За последние 10 лет РФ чаще других стран участвовала в военных учениях с КНР

10:20 Источник: Газета.Ru

Российские войска стали ключевым партнером Народно-освободительной армии Китая (НОАК) по количеству совместных военных учений за последнее десятилетие. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

По информации издания, с 2012 года, когда Си Цзиньпин стал генеральным секретарем ЦК Компартии Китая, НОАК участвовала в около 45 военных учениях, в которых также была задействована Российская армия. Подчеркивается, что из них 20 были двусторонними российско-китайскими учениями.

Также газета отмечает, что в последние годы все большее значение приобретают совместные учения Шанхайской организации сотрудничества, в которых участвуют как Россия, так и КНР. Кроме того, СМИ подчеркивает, что сотрудничество Китая и США в военной сфере напротив снижается. Газета.Ru