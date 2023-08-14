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НОВОСТИ

Ким Чен Ын призвал к "резкому увеличению" мощностей по производству ракет

10:32 14.08.2023 Источник: Интерфакс

Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил крупные военные заводы страны и призвал к "резкому увеличению" мощностей по производству ракет, сообщает ЦТАК.

"Он поставил важную цель резко увеличить существующие мощности по производству ракет на основе успехов, уже достигнутых заводом, с тем чтобы наладить массовое производство ракет в соответствии с требованиями системы расширенных и усиленных фронтовых частей, ракетных подразделений и оперативными планами", - говорится в сообщении.

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