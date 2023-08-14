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Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 100 рублей

09:32 14.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 100 руб. впервые с 23 марта 2022 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 9:08 мск, доллар рос на 0,58%, до 100,0075 руб.

К 9:11 мск доллар немного ускорил рост — до 100,18 руб. (+0,75%). В то же время евро прибавляет 0,73%, поднимаясь до 109,57 руб., юань растет на 0,59%, до 13,776 руб.

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