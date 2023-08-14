Корабли Северного флота приступили к походу по Северному Ледовитому океану
11:00 14.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группа кораблей Северного флота в рамках учений приступила к походу по морям Северного Ледовитого океана и районам трассы Северного морского пути. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны России.
«В рамках командно-штабной тренировки органов военного управления Северного флота арктическая экспедиционная корабельная группировка флота в составе большого противолодочного корабля „Вице-адмирал Кулаков“, большого десантного корабля „Александр Отраковский“, спасательного буксирного судна „Алтай“ и танкера „Сергей Осипов“ приступила к походу по морям Северного Ледовитого океана и районам трассы Северного морского пути», — говорится в сообщении.
Участники арктического похода вышли из главной базы Северного флота — Североморска, прошли по Кольскому заливу и сформировали походный ордер в Баренцевом море.
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