Корабли Северного флота приступили к походу по Северному Ледовитому океану

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа кораблей Северного флота в рамках учений приступила к походу по морям Северного Ледовитого океана и районам трассы Северного морского пути. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны России.

«В рамках командно-штабной тренировки органов военного управления Северного флота арктическая экспедиционная корабельная группировка флота в составе большого противолодочного корабля „Вице-адмирал Кулаков“, большого десантного корабля „Александр Отраковский“, спасательного буксирного судна „Алтай“ и танкера „Сергей Осипов“ приступила к походу по морям Северного Ледовитого океана и районам трассы Северного морского пути», — говорится в сообщении.

Участники арктического похода вышли из главной базы Северного флота — Североморска, прошли по Кольскому заливу и сформировали походный ордер в Баренцевом море.