Захватившие власть в Нигере мятежники готовы начать переговоры с ЭКОВАС
11:05 14.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военные, устроившие в конце июля государственный переворот в Нигере, объявили о готовности провести переговоры с лидерами Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.
«Мы с оптимизмом ожидаем в ближайшие дни начала переговоров с группой ЭКОВАС», — приводит телеканал слова премьер-министра Али Махамана Ламина Зейна, назначенного Национальным советом спасения родины — центральным органом власти после переворота.
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