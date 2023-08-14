Захватившие власть в Нигере мятежники готовы начать переговоры с ЭКОВАС

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные, устроившие в конце июля государственный переворот в Нигере, объявили о готовности провести переговоры с лидерами Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

«Мы с оптимизмом ожидаем в ближайшие дни начала переговоров с группой ЭКОВАС», — приводит телеканал слова премьер-министра Али Махамана Ламина Зейна, назначенного Национальным советом спасения родины — центральным органом власти после переворота.