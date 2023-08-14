Курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 110 рублей
11:20 14.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 110 руб. впервые с 23 марта 2022 года, свидетельствуют данные торгов.
По данным на 10:03 мск, евро рос на 1,27%, до 110,16 руб.
К 10:11 мск евро немного замедлил рост — до 110,07 руб. (+1,26%). В то же время доллар прибавляет 1,18%, поднимаясь до 100,61 руб., юань растет на 1,06%, до 13,838 руб.
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