Курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 110 рублей

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 110 руб. впервые с 23 марта 2022 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 10:03 мск, евро рос на 1,27%, до 110,16 руб.

К 10:11 мск евро немного замедлил рост — до 110,07 руб. (+1,26%). В то же время доллар прибавляет 1,18%, поднимаясь до 100,61 руб., юань растет на 1,06%, до 13,838 руб.