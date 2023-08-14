Путин наградил главу Верховного суда РФ Лебедева орденом Андрея Первозванного
11:32 14.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин наградил председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
Лебедев удостоен госнаграды «за выдающиеся заслуги в развитии отечественной судебной системы, укреплении законности и правопорядка», говорится в указе.
Лебедеву сегодня исполняется 80 лет. Он возглавляет Верховный суд РФ с декабря 1991 года, до этого с 1989 года был председателем Верховного суда РСФСР.
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