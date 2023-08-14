Дефицит бюджета РФ в 2024 г. сохранится на уровне этого года, около 2% ВВП — Орешкин

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дефицит федерального бюджета по итогам 2024 г. сохранится примерно на уровне текущего года, около 2% ВВП. Об этом в авторской колонке для ТАСС заявил помощник президента РФ Максим Орешкин.

«Бюджетная ситуация в настоящее время не несет рисков для макроэкономической стабильности. По итогам следующего года дефицит федерального бюджета сохранится примерно на уровне текущего года, то есть около 2,0% ВВП», — отметил Орешкин.