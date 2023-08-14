Временный поверенный в делах Украины в Армении утонул в озере Севан — источник

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Временный поверенный в делах Украины в Армении Александр Сенченко в воскресенье утонул в озере Севан. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили источники в правоохранительных структурах республики.

«Утонувший в Севане гражданин — Александр Сенченко. Он является временным поверенным в делах Украины в Армении», — отметил собеседник.

Причины случившегося уточняются.