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НОВОСТИ

Спецслужбы Польши арестовали двух россиян, которые обвиняются в шпионаже

12:20 14.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специальные службы Польши арестовали двух граждан России, которые обвиняются в шпионаже и распространении пропагандистских материалов ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил в соцсети X («икс», ранее Twitter) глава МВД республики Мариуш Каминьский.

«Агентство внутренней безопасности Польши в сотрудничестве с полицией обнаружило и задержало двух россиян, которые распространяли пропагандистские материалы группы „Вагнер“ в Кракове и Варшаве. Оба услышали обвинения, касающиеся, в частности, шпионажа, и были арестованы», — написал министр, координирующий работу спецслужб.

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