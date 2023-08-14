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НОВОСТИ

Глава Минобороны КНР посетит Россию

12:32 14.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Министерства обороны Китая Ли Шанфу 14–19 августа посетит Россию для участия в XI-й Московской конференции по международной безопасности. Об этом заявил официальный представитель китайского оборонного ведомства У Цзянь.

«По приглашению министра обороны России [Сергея] Шойгу и министра обороны Белоруссии [Виктора] Хренина член Госсовета и министр обороны КНР Ли Шанфу отправится в Россию для участия в XI-й Московской конференции по международной безопасности, а также посетит Белоруссию», — говорится в заявлении.

Официальный представитель Минобороны Китая также сообщил, что в ходе своего визита Ли Шанфу выступит с речью на конференции в Москве, встретится с представителями военного руководства РФ и других государств. В Белоруссии глава оборонного ведомства КНР также проведет переговоры с высшими военными и государственными чиновниками, посетит белорусские воинские части.

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