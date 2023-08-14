Нормализация курса рубля ожидается в ближайшее время — Орешкин
13:00 14.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики, в интересах экономики РФ — сильный рубль, нормализация курса ожидается в ближайшее время. Об этом в авторской колонке для ТАСС заявил помощник президента РФ Максим Орешкин.
«Текущий обменный курс значительно отклонился от фундаментальных уровней, в ближайшее время ожидается его нормализация. Слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения. В интересах российской экономики — сильный рубль», — сказал он.
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