Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превышал 101 рубль
13:05 14.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превышал 101 руб. впервые с 23 марта 2022 года, свидетельствуют данные торгов.
По данным на 11:11 мск, доллар рос на 1,59%, до 101,01 руб.
К 11:14 мск доллар немного замедлил рост — до 100,93 руб. (+1,5%). В то же время евро прибавляет 1,72%, поднимаясь до 110,62 руб., юань растет на 1,26%, до 13,889 руб.
НОВОСТИ
- 13:00 14.08.2023
- Нормализация курса рубля ожидается в ближайшее время — Орешкин
- 12:32 14.08.2023
- Глава Минобороны КНР посетит Россию
- 12:20 14.08.2023
- Спецслужбы Польши арестовали двух россиян, которые обвиняются в шпионаже
- 12:15 14.08.2023
- Искусственный интеллект научили предсказывать реакцию фармрынка на анонсы результатов клинических испытаний
- 12:05 14.08.2023
- Временный поверенный в делах Украины в Армении утонул в озере Севан — источник
- 12:00 14.08.2023
- Дефицит бюджета РФ в 2024 г. сохранится на уровне этого года, около 2% ВВП — Орешкин
- 11:32 14.08.2023
- Путин наградил главу Верховного суда РФ Лебедева орденом Андрея Первозванного
- 11:20 14.08.2023
- Курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 110 рублей
- 11:05 14.08.2023
- Захватившие власть в Нигере мятежники готовы начать переговоры с ЭКОВАС
- 11:00 14.08.2023
- Корабли Северного флота приступили к походу по Северному Ледовитому океану
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать