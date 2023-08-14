Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превышал 101 рубль

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превышал 101 руб. впервые с 23 марта 2022 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 11:11 мск, доллар рос на 1,59%, до 101,01 руб.

К 11:14 мск доллар немного замедлил рост — до 100,93 руб. (+1,5%). В то же время евро прибавляет 1,72%, поднимаясь до 110,62 руб., юань растет на 1,26%, до 13,889 руб.