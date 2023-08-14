За два года ВМС Великобритании сопроводили больше 100 российских кораблей - СМИ

15:00 Источник: Интерфакс

В 2021 и 2022 годах ВМС Великобритании проследили за прохождением свыше 100 российских военных кораблей, сообщает Daily Express со ссылкой на замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди.

"В 2021 году Королевский военно-морской флот сопроводил 66 российских кораблей в водах Великобритании, 41 такой корабль был сопровожден в 2022", - цитирует Голди издание.

Кроме того, отмечается, что в тот же период королевские ВМС также обнаружили и отследили несколько российских подлодок в британской морской зоне.