За два года ВМС Великобритании сопроводили больше 100 российских кораблей - СМИ
15:00 14.08.2023 Источник: Интерфакс
В 2021 и 2022 годах ВМС Великобритании проследили за прохождением свыше 100 российских военных кораблей, сообщает Daily Express со ссылкой на замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди.
"В 2021 году Королевский военно-морской флот сопроводил 66 российских кораблей в водах Великобритании, 41 такой корабль был сопровожден в 2022", - цитирует Голди издание.
Кроме того, отмечается, что в тот же период королевские ВМС также обнаружили и отследили несколько российских подлодок в британской морской зоне.
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