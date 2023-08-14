13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин, который был ранен при попытке покушения в мае, получил звание подполковника Росгвардии. Об этом сообщила его пресс-секретарь Елизавета Кондакова.

«В связи с назначением заместителем командира полка особого назначения „Оплот“ по военно-политической работе Захару Прилепину присвоено звание подполковника Росгвардии», — сообщила она.

Прилепин, слова которого привели в пресс-службе, отметил, что новое звание — это честь и огромное задание. «Тот огромный поворот, что свершает русская история, ставит жесткие вызовы — и мы принимаем их. Благодарим за доверие руководство Росгвардии и президента, наделившего наши росгвардейские полки новыми полномочиями и тяжелым вооружением», — добавил он.

Ранее Прилепин сообщал, что получил должность заместителя командира полка Росгвардии «Оплот» и добавил, что вернется в строй после выздоровления.