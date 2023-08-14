Путин поручил до 2026 года выделить на развитие Дербента не менее 5 млрд рублей
14:00 14.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин поручил выделить в 2024–2026 годах из федерального бюджета дополнительно не менее 5 млрд рублей для реализации мероприятий по развитию дагестанского Дербента. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания о развитии туризма в СКФО, опубликованном на сайте Кремля.
«Выделить в 2024–2026 годах из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан дополнительно не менее 5 млрд рублей для реализации мероприятий по развитию Дербента», — говорится в сообщении.
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