Отказ США от поставок Киеву ряда вооружений говорит о желании начать переговоры — эксперт
14:12 14.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отказ США от поставок определенных видов вооружений Украине свидетельствует о желании Вашингтона начать переговоры с Москвой. Такое мнение выразил политический консультант Госдепартамента и Минобороны США Эдвард Люттвак в интервью телеканалу РБК.
«Когда администрация [президента США Джо] Байдена решает не поставлять что-то Украине, что они определенно могли бы поставить, администрация Байдена сигнализирует о том, что она хотела бы начать переговоры по выходу из этой войны», — сказал он.
По словам Люттвака, итоги прошедшего в июле в Вильнюсе саммита НАТО также свидетельствуют о том, что США готовы помочь Киеву «защитить себя», но хотят завершения конфликта.
Эксперт считает, что «каждый раз, когда Байден заявляет, что он отказывает поставлять истребители или дальнобойное оружие Украине, он посылает [президенту РФ Владимиру] Путину сигнал о том, что хочет переговоров». Люттвак убежден, что переговоры президентов России и США являются единственным способом найти путь к выходу из украинского кризиса, которым, по мнению консультанта Госдепа, должны стать «плебисциты в Донецке и Луганске».
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