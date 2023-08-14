Выпуск бронетехники в РФ за год вырос в 4 раза — Ростех

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выпуск бронированной техники в России за год вырос в 4 раза, сообщил первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков.

«По бронетехнике по выпуску этой продукции мы за год поднялись в 4 раза», — сказал он на пленарном заседании форума «Армия-2023».